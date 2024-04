81 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le classement FIFA du mois d’avril vient d’être publié ce jeudi 04. Pour ce classement, le Cameroun occupe un rang un peu surprenant.

Les Lions Indomptables du Cameroun ne bougent pas dans le classement FIFA

La position des Lions Indomptables du Cameroun dans le nouveau classement FIFA étonne tout le monde. Pour n’avoir pas participé à la dernière trêve internationale, on s’attendait à un rang un peu catastrophique pour le pays de Samuel Eto’o dans le nouveau classement. Mais à la surprise de tous les amoureux du cuir rond, le Cameroun fait du surplace dans ce nouveau ranking.

Le Cameroun est maintenu à la 9e place africaine et la 51e mondiale comme au dernier classement FIFA publié en février dernier, juste après la CAN 2023. A la prochaine trêve internationale prévue pour le mois de juin, les Camerounais doivent nécessairement participer puisque ce sera la suite des éliminatoires de la coupe du monde 2026. Ainsi, ils auront la responsabilité d’améliorer cette position et de s’affirmer en tant que « continent » comme ils aiment être appelés.