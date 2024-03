Le Père Daloa ne fait plus partie du club du Roi 12-12. Il a trouvé une autre personne qui vient de faire une largesse à son endroit. C’est une femme qui aux Etats-Unis qui lui offert un magasin et la somme de 2,5 millions de Francs CFA.

Une dame aux Etats-Unis offre un magasin au Père Daloa

Le Père Daloa, connu en Côte d’Ivoire pour être le chef de file du mouvement du ramper, n’est plus depuis en odeur de sainteté avec l’homme d’affaires malien, le Roi 12-12. Il a claqué la porte du club comme il aime bien le dire. Le point d’achoppement entre les deux hommes est parti selon le Père Daloa de la promesse non tenue par du Roi 12-12 de lui offrir deux taxi.

L’homme révélé sur les réseaux sociaux en train de manger des plats avec sa fameuse phrase ‘’amonnan, c’est cuit’’, avait fait une vidéo pour dénoncer le mauvais comportement du richissime et mécène culturel malien envers lui. Beaucoup de voix se sont élevées pour critiquer l’ingratitude du Père Daloa comme ses anciens condisciples Apoutchou National et Patcho le Gataire.

Après cette fâcheuse épisode, le Père Daloa vient de retrouver le sourire. Une dame qui vit aux Etats-Unis vient de poser un acte de grande générosité pour lui. C’est à travers une courte vidéo de 1mn 55 secondes publiée sur les réseaux sociaux où il est arrêté devant le magasin en question avec un ballon et la somme de 2,5 millions de Francs CFA en main qu’il adresse ses remerciements à celle-ci dont le nom est Maman Léa. ‘’Je joue ami, ami. Aujourd’hui, c’est mon premier tir de ballon. Femme de parole, Maman Léa. La seule femme qui a pris l’engagement d’aider le Père Daloa. Malgré la jalousie, c’est Dieu qui a réalisé cela. Maman Léa vient de solder mon magasin à Abobo. 2,5 millions de Francs CFA bien comptés. Elle m’a offert un magasin pour me débrouiller. Je joue ami, ami aux Etats-Unis. Je suis le capitaine, je marque à tout moment. Aidez-moi à dire merci à Maman Léa depuis les Etats-Unis. Tu as tes propres parents qui ont beaucoup d’argent, ils refusent de te donner. Maman Léa et moi, nous ne connaissons pas. Elle a vu comment je suis quitté dans l’autre club. Lionel Messi a laissé le Barça et Cristiano Ronaldo a laissé Manchester United. Pourquoi le Père Daloa ne peut pas changer de club ? Je joue aux Etats-Unis, je suis à l’aise. Je suis à l’aise avec Maman Léa. Tout se passe très bien’’, dit-il visiblement heureux.