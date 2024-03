Le prix BJ’ Arts 2024 a été raflé par Kouamé Kossua Bini Mariette. Les résultat du concours sont connus depuis le samedi 9 mars 2024.

Prix BJ’ Arts 2024 : Kouamé Kossua Bini remporte le concours

« Le travail a été difficile. C’est un concours. Personne n’a démérité. Tout le monde a gagné », a déclaré N’dri Kouamé Richard, le président du jury lors de la proclamation des résultats le samedi 9 mars 2024 à la Fondation BJKD. Il a rappelé que le jury a siégé à deux reprises. La première fois, sans les artistes pour la conception des œuvres. « La particularité de notre travail, c’est qu’au-delà du concours, les lauréats soient considérés comme des ambassadeurs pour la culture », a poursuivi Kouamé Richard. Le jury a ensuite siégé une seconde fois avec les artistes.

Pour l’édition 2024 du prix BJ’Arts, Kouamé Bossua Bini Mariette a décroché le premier prix. Elle a donc empoché la sommes de un million cinq cent millions de francs CFA. Artiste pluridisciplinaire, la lauréate du concours touche à la photographie, à la realisation vidéo et à la musique. À travers ses œuvres, l’artiste invite au retour sur soi en analysant son soi intérieur et en faisant attention à ce qui sort de soi.

Le deuxième prix est revenu à Bosson Koffi Franck-Élysée. À travers ses œuvres, cet artiste peintre diplômé des beaux-arts évoque la nature de l’homme dans un style surréaliste en peinture. Par ailleurs, il défend son patrimoine culturel qui définit l’identité de son monde continental en photographie. Il a reçu un chèque d’un million de francs CFA. Ouelie Regina Laurelle occupe la 3e place et est repartie avec une somme de cinq cent mille francs CFA.

Par ailleurs, en marge de la proclamation des résultats du prix BJ’Arts 2024, la Fondation BJKD a organisé un double vernissage. Il s’agissait d’une rencontre avec les finalistes des BJ’Arts à travers l’exposition « BJ’Arts 2024 » et d’un voyage culturel et artistique entre le Québec et la Côte d’Ivoire avec l’exposition « Regards croisés Côte d’Ivoire/Québec ».

Les artistes Malicious, Véronique Leduc, Marven Claeveau et Jean-Daniel Rohrer, venus du Canada ont partagé leur passion avec Yapaud, Japhet, Adjoua et Ouacabessay, originaires de la Côte d’Ivoire.