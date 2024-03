Koita Mamadou, membre du Grand conseil et membre du bureau politique du PDCI-RDA, n’est plus. Il est décédé le mercredi 6 mars 2024

Côte d’Ivoire : Le PDCI perd Koita Mamadou

La mauvaise nouvelle a été annoncée par Me Zehouri Paul-arnaud Bertin. « Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès du doyen Koita Mamadou, directeur de société, grand militant, membre du grand conseil du PDCI RDA et membre du bureau politique , survenu ce mercredi 6 mars 2024 à la clinique Farrah d’Abidjan Marcory à 16 heures », a indiqué dans un communiqué le haut-représentant de Tidjane Thiam dans le Goh-Djiboua.

Nous apprenons que la levée de corps aura lieu à l’Ivosep de Treichville le vendredi 8 mars 2024 à 8 heures. Par ailleurs, Koita Mamadou sera inhumé au cimetière municipal de Divo ce même jour après la prière de 13h.

« Nous prions tous les militants et militantes, les hauts conseillers, les rapporteurs, les secrétaires du district, les délégués , les Secrétaires de section, les jeunes, les femmes du PDCI-RDA de Divo et du district du goh djiboua de se mobiliser pour accompagner dignement notre doyen en sa dernière demeure », a déclaré Me Zehouri Paul-arnaud.