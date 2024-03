Au Nigeria, plusieurs femmes ont été enlevées. C’était après une attaque menée par des membres de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Des femmes portées disparues à la suite d’une attaque terroriste au Nigeria

Selon les informations, il s’agit d’une attaque djihadiste qui a eu lieu au nord-est du Nigeria, dans l’État de Borno vendredi dernier. En effet, plusieurs femmes d’un camp de déplacés se sont vues attaquées par des criminels alors qu’elles étaient à la recherche des bois de chauffage. Lors de cette attaque, certaines ont pu s’échapper, mais le reste, au moins 47, sont portées disparues. À en croire certains responsables d’une milice anti-djihadiste, les auteurs de cette attaque seraient le groupe armé de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

La police de cet État du Nigeria est revenue sur des précisions en ce qui concerne cette situation. Elle parle plutôt d’un kidnapping qui a eu lieu le jour indiqué, aux environs de 16 heures, mais n’a pas voulu se prononcer sur le nombre exact de femmes victimes de cet acte perpétré par les djihadistes.

À noter que depuis 2019, le groupe armé de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) règne en maître au nord-est du Nigeria. Les membres de ce groupe de djihadistes ont déjà fait plus de 40 mille morts et des millions de déplacés. Dans ce pays africain, les attaques, le banditisme et autres, prennent de l’ampleur. Mais, le président Bola Tinubu a promis de mettre fin à l’insécurité à son avènement au pouvoir en 2023.