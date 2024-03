Didi B sait où il est quitté et il sait où il va. Raison pour laquelle depuis le début de sa carrière musicale, il a une vision entrepreneuriale. Il a déjà diversifié ses activités. En plus de cela, le rappeur prépare également son après musique.

Didi B : ‘’Si j’arrête la musique, je vais continuer dans l’acting ou même devenir D.A (Directeur artistique) ou producteur’’

Le rappeur ivoirien, Didi B est un jeune artiste qui a vraiment la tête sur les épaules. Son talent n’est plus à démontrer et depuis ses débuts avec sa formation musicale Kiff No Beat jusqu’à une carrière solo, il sait où il veut aller demain dans sa carrière. Mais, en même temps, il prépare son après musique.

Le nouvel ambassadeur de la sécurité routière en Côte d’Ivoire songe véritablement à protéger ses arrières au moment où il compterait arrêter définitivement la musique. Celui qui fait actuellement office de leader du Rap ivoire l’a souligné lors d’une interview avec la radio Mouv’ Radio lorsqu’il était en France. ‘’Si j’arrête la musique, je vais continuer dans l’acting ou même devenir D.A (Directeur artistique) ou producteur’’, déclare-t-il.

Par la même occasion, avant de mettre un terme à la musique et envisager faire autres choses plus tard, le Shogün met énormément à profit sa fulgurante carrière musicale. A l’image des grosses stars aux Etats-Unis et ailleurs, Didi B s’est déjà investi dans plusieurs secteurs d’activités. ‘’Je suis aussi dans plusieurs business’’, avance-t-il. Et d’ajouter : ‘’J’ai des actions dans une marque de boisson énergisante et ça va très bien franchement. Après ça, je suis dans l’hévéa’’. Le rappeur a commencé depuis à diversifier ses activités avec sa marque casque qu’il vend à l’occasion de la sortie de ses albums ou pendant ses spectacles.