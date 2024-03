Didi B a accumulé de nombreux succès avec ses différentes productions discographiques. Il a aussi fait de gros concerts et remporté également de nombreux prix durant 5 ans. Aujourd’hui, le rappeur vient de faire une grande annonce sur la toile qui marque un tournant important dans sa carrière.

Didi B : ‘’C’est possible que ça soit mon dernier clip du projet’’

Le rappeur ivoirien, Didi B a tenu en haleine durant 5 ans son public avec de nombreuses productions discographiques. Toutes les œuvres musicales de Mojavel sont appréciées les unes que les autres. Le transfuge du groupe de Rap Kiff No Beat a aussi enchaîné plusieurs concerts qui ont mobilisé des milliers de spectateurs.

Les collaborations avec d’autres artistes et groupes se sont multipliées également durant le début de sa carrière musicale solo en 2019 jusqu’à cette année 2024. Didi B a remporté évidemment de nombreux prix avec à la clé un disque d’Or. Le rappeur qui a tout gagné est peut-être essoufflé aujourd’hui.

Dans une sortie médiatique le samedi 9 mars sur sa page Facebook, le Shogün a fait une grande annonce qui marque un tournant décisif dans sa carrière artistique. ‘’C’est possible que ça soit mon dernier clip du projet, on se donne rendez-vous pour bientôt, je ne sais pas. Je vais prendre du temps pour mon album, ma famille, le repos et quelques dates que je dois honorer. Merci à tous pour ce parcours chaud bouillant 2019-2024’’, écrit-il. Les commentaires des internautes sont diversifiés. Pendant que certains approuvent la décision de Didi B, d’autres expriment leur découragement à ne plus revoir le rappeur en train d’accumuler des sorties musicales.