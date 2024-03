A peine, le chanteur Coupé-décalé, Safarel Obiang s’est mis la corde au cou qu’il est éclaboussé par un scandale. Une jeune fille dans des déclarations sur Tik-Tok accuse l’artiste d’avoir fait un mauvais coup à sa grande soeur dont il a promis le mariage et qui vit aux Etats-Unis.

Safarel Obiang éclaboussé par un scandale après son mariage

Le chanteur Coupé-décalé ivoirien, Safarel Obiang connaît depuis ce week-end les délices d’une vie de couple. Il a convolé en justes noces avec sa belle et tendre épouse du prénom de Aïcha dans une Mairie d’une commune du District d’Abidjan. A peine 24h, l’artiste est en train de savourer sa lune de miel avec sa femme qu’un scandale sur les réseaux sociaux.

Une jeune fille fait une grosse révélation sur le réseau social chinois, Tik-Tok en accusant Safarel Obiang d’avoir fait un sale coup à sa sœur qui serait installée aux Etats-Unis. Selon les déclarations de cette demoiselle, le chanteur Coupé-décalé aurait promis le mariage à son aînée. ‘’Safarel s’est mis en couple avec ma grande sœur depuis début 2023. Il faisait des plans d’avenir avec elle. Elle n’est pas née en Côte d’Ivoire, mais plutôt en Europe et elle vit aux États-Unis’’, avance-t-elle. Puis de continuer : ‘’Il l’a invitée en Côte d’Ivoire et ils étaient tout le temps ensemble et il l’affichait partout, pendant qu’il planifiait son mariage derrière le dos de ma grande sœur. Elle ne savait pas. Et dès qu’il a fini de l’accompagner à l’aéroport pour son retour aux États-Unis la nuit, il est allé se marier le lendemain matin’’.

Pour le moment, Gooré Bastien Junior alias Safarel Obiang ne s’est pas prononcé sur les propos scandaleux de cette jeune fille. Mais, en attendant, ce sont des réactions incendiaires qui sont proférées sur la toile contre la fille. ‘’Tout ceci, c’est pour dire qu’il y a femme pour mariage et femme pour les choses du monde. Merci beaucoup à Safarel’’, ‘’Si c’est vrai, alors c’est que Safarel s’est rendu compte qu’il ne pourra pas supporter ta sœur sur le plan vision, pensée et caractère. Elle n’a qu’à se chercher un binguiste’’, ‘’Et puis quoi ? C’est quoi vous n’avez jamais fait ? Il a comparé les 2 et a donc fait son choix. C’est forcé de se marier avec ta grande sœur ? Les filles nées en Europe avec leurs gammes bizarres là. Il l’a loupée même ! Au suivant’’, pouvait-on lire.