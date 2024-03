Très bonne nouvelle pour l’animatrice ivoirienne Konnie Touré. Elle revient de remporter le Prix d’Excellence Ivoire Muslim Awards (IMA), dans la catégorie média.

Côte d’Ivoire : les mérites de Konnie Touré reconnu par IMA

La célèbre animatrice et présentatrice live Konnie Touré a été distinguée ce samedi par Ivoire Muslim Awards (IMA). Le Prix d’Excellence lui a été décerné dans la catégorie média. Une distinction qui s’appuie certainement sur les dernières prouesses réalisées par la productrice. Elle a accepté le prix avec « fierté et humilité ».

La lauréate a informé ses fans de la bonne nouvelle via un post publié sur sa page facebook. A travers le message, elle a remercié le comité d’organisation et l’initiatrice de ce creuset de distinction. Konnie a rappelé que « IMA fait la promotion de l’Excellence au sein de la communauté musulmane en valorisant les personnes (physiques et morales) qui réalisent des exploits dans leur domaine d’activité afin de mettre en avant les valeurs de l’Islam et construire des repères ».

Le trophée décerné à la lauréate

Pour rappel, en janvier 2024, Konnie Touré est apparue dans le top 100 des Femmes Noires Inspirantes du 21ème siècle, publié par la plateforme de l’Association des Femmes Inspirantes.