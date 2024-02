Une folle rumeur a envahi ce mercredi 7 février les réseaux sociaux sur la disparition de la mannequin ivoirienne, Awa Sanoko. Mais, aux dernières nouvelles, c’est une fake news.

La toile tue la mannequin Awa Sanoko

La nouvelle de ce mercredi 7 février sur les réseaux sociaux a fait froid dans le dos. Le monde de la mode et surtout des top-models ivoiriens venait de perdre l’un de ses vaillants mannequins ivoiriens en la personne de Awa Sanoko. Un post de la présentatrice de l’émission ‘’Moo’d by EK’’, sur NCI, Emmanuelle Kéïta sur sa page Facebook a donné l’alerte du décès de a première femme noire Miss Model of the world. ‘’Repose en paix’’, écrit-elle avec une photo de Awa Sanoko en illustration.

Pour nous rassurer de cette mauvaise nouvelle en ce jour où les Eléphants de Côte d’Ivoire affrontent à 20h les Léopards du Congo pour les 1/2 finale dans le cadre de la CAN 2023 au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, nous entrons en contact avec un spécialiste de la mode ivoirienne. Ce dernier est surpris d’abord par notre question : ‘’Est-tu au courant du décès de Awa Sanako ?’’, avant de nous dire qu’il va nous envoyer le numéro d’un proche de la mannequin.

Dans l’attente du fameux contact, le spécialiste de la mode nous rappelle les heures qui suivent pour nous dire que c’est une fake news. Effectivement, l’influenceuse ivoirienne qui avait annoncé la triste nouvelle se rebiffe en supprimant son premier post pour le remplacer par un autre. ‘’Toujours bien vérifier une information même si ça venait d’un très proche ! J’ai été submergée par les émotions vu que je l’avais titillé à mon émission , j’ai été prise de regrets ! J’ai mis les organes’’, s’excuse-t-elle. En commentaire de cette publication, une internaute fait savoir à Emmanuelle Kéïta : ‘’Cette page a été piratée, je pense’’ et de répondre : ‘’Non c’est moi qui ai fait le post et j’assume la responsabilité . Le plus important elle va bien’’. Le mannequin ivoirien de 29 ans est bel et bien vivante. Elle a même fait un direct sur sa page Facebook pour rassurer tous ses proches, ses collègues et ses fans.