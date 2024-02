Le ministère de la Justice et des Droits de l’homme (MJDH) a tenu la 3e édition de sa rentrée budgétaire le 23 février 2024 à Grand-Ba

Côte d’Ivoire : 3e édition de la rentrée budgétaire du ministère de la Justice

La 3e édition de la rentrée budgétaire du ministère de la Justice et des Droits de l’homme a porté sur le thème « bilan de l’exécution budgétaire 2023 du MJDH et mise en œuvre de certaines innovations majeures dans le cadre du budget-programmes ».

L’exécution du budget 2023 a abouti à un taux d’absorption des crédits budgétaires à hauteur 98,64 %. Ce résultat, certes satisfaisant est à parfaire en 2024 avec un objectif de 100 % de taux d’absorption, fait savoir le ministère.

Le ministère de la Justice entend ainsi orienter le budget vers la performance, en mettant l’accent sur la transparence, la rigueur et la responsabilité des acteurs.

Pour le directeur de cabinet, Kouassi Bernard, c’est le lieu de féliciter chaque acteur du ministère intervenant dans le circuit de la dépense publique pour les efforts conjugués et la performance réalisée.

Selon lui, ce mode de gestion axé sur la performance à travers la responsabilisation des acteurs, induit une optimisation des ressources financières mises à la disposition du ministère.

Afin d’atteindre cet objectif de 100 % de taux d’absorption, les responsables de programmes et les gestionnaires de crédits du ministère vont au cours des travaux examiner les activités de l’année écoulée et renforcer leurs compétences en matière de dépenses publiques et d’application des nouvelles méthodes budgétaires.

Le séminaire de la rentrée budgétaire de 2022 avait permis d’acquérir les fondamentaux du budget-programmes et de pallier certaines difficultés rencontrées en cours de gestion.