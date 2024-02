Ils sont bel et bien de retour. Le groupe ivoirien de Rap, Kiff No Beat qui avaient mis une pause pour des carrières solo chacun viennent de sortir un nouveau single baptisé ‘’C Komen ?’’, dont le clip est disponible depuis quelques jours sur YouTube. A deux jours après sa sortie, le single a atteint déjà 500 milles vues.

Kiff No Beat atteint un record sur YouTube avec leur nouveau single

Les 5 loups du Rap ivoire avaient posté au mois de janvier sur la page Facebook du groupe une courte vidéo dans laquelle ils étaient en studio en train de chanter ensemble. Cette sortie des membres du groupe Kiff No Beat avait énormément ému de nombreux mélomanes ivoiriens. Et, ce quelques jours après le concert mémorable de Didi B au Parc des expositions d’Abidjan à Port-Bouët où les 4 autres étaient à ses côtés. Ils avaient même annoncé la sortie d’une nouvelle production musicale.

C’est fait depuis quelques jours. El Jay, Didi B, Black K, Elow’n et Joochar ont bouclé cette nouvelle oeuvre discographique intitulée ‘’C Komen ?’’, qui se trouve sur la plateforme musicale YouTube. Elle est sortie un jour après le grand concert de Didi B le jeudi février dans la salle mythique de l’Olympia à Paris où le Shogün a encore fait un carton plein.

Le plus extraordinaire pour ce nouveau single de Kiff No Beat, est qu’il vient de franchir un record sur YouTube. En seulement deux jours de sa sortie sur la plateforme, la chanson a atteint la barre de 500 milles vues. D’ici peu, le nouveau single du retour du groupe Kiff No Beat va encore exploser des performances.