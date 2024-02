Tidjane Thiam, le président du PDCI-RDA, a échangé avec une délégation du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel.

Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam accorde une audience à délégation des Nations unies

La rencontre entre Tidjane Thiam et le Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel a eu lieu le vendredi 16 février 2024. Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire et ses hôtes ont échangé autour de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire prévue pour 2025.

Depuis son accession à la tête du PDCI-RDA, l’ancien patron du Crédit suisse a montré son engagement d’insuffler une nouvelle dynamique au sein du plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire. C’est dans ce cadre que le succès d’Henri Konan Bédié entreprend des séries de rencontres.

PUBLICITÉ

Mercredi 24 janvier 2024, Tidjane Thiam a rencontré une délégation du National Democratic Institute venue lui adresser ses félicitations pour son élection à la tête du Parti démocratique de Côte d’Ivoire.

Le parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny a brutalement perdu le pouvoir le 24 décembre 1999 lors d’un coup d’État mené par le général Robert Guéi contre Henri Konan Bédié. Vingt-cinq plus tard, le PDCI veut s’installer de nouveau dans le fauteuil présidentiel.

En vue de la bataille de 2025 pour la conquête du pouvoir, plus de 6000 congressistes ont porté leur choix sur M. Thiam à l’ccoasion du congrès du congrès extraordinaire électif du vendredi 23 décembre 2023. L’ancien ministre du Plan a battu le maire de la commune du Plateau, Jean-Marc Yacé.