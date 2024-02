La Côte d’ivoire est une fois en deuil. L’artiste-chanteur, le Vieux Ménékré a tiré sa révérence le samedi 17 février dans son village Ménékré dans la sous-préfecture de Gagnoa. Il avait 118 ans.

Le Vieux Ménékré est mort

Le monde culturel ivoirien est secoué depuis le samedi 17 février par un grand malheur. L’artiste-chanteur, Célestin Kady plus sous le nom de Vieux Ménékré ou encore Dr Vis-à-Vis, révélé dans les années 2000 par l’émission satirique ‘’Du coq à l’âne’’, du célèbre animateur et producteur ivoirien, John Jay est décédé dans sa 118ème année en fin d’après-midi de la même date dans son village natal à Ménékré dans la sous-préfecture de Gagnoa au centre-ouest de la Côte d’Ivoire.

La triste nouvelle a été annoncée par le Ministère de la culture et de la francophonie sur sa page Facebook. ‘’La Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarck, a la douleur d’annoncer à la grande famille de la Culture, le rappel à Dieu cette fin d’après-midi à Ménékré de Célestin Kady plus connu sous le nom de Vieux Ménékré ou Dr Vis-à-Vis’’, pouvait-on lire. Avant d’ajouter : ‘’En ces circonstances douloureuses, la Ministre Françoise Remarck présente ses sincères condoléances à sa famille biologique, à son épouse, au monde de la Culture et assure que le Ministère prendra sa part de deuil. Demeurons en union de prières pour le repos de son âme. Un baobab s’en est allé !’’.

Il faut souligner que le Vieux Ménékré né le 01 janvier 1906, avait depuis quelques années des problèmes de santé. La Ministre de la culture et de la francophonie l’avait fait évacuer à Abidjan pour des soins. Plus tard, une rumeur avait même annoncé sa mort et vite démentie par ses proches. Pour l’instant, on ne sait pas dans quelles circonstances l’artiste-chanteur a tiré sa révérence.