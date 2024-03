L’amicale des femmes des filiales d’Africa Global Logistics ont fait un don de matériel médical de première nécessité CHU de Treichville.

Côte d’Ivoire : AGL apporte son soutien au CHU de Treichville

L’amicale des femmes des filiales d’Africa Global Logistics (AGL) en Côte d’Ivoire, notamment AGL Côte d’Ivoire, SITARAIL, Abidjan Terminal, Côte d’Ivoire Terminal et CARENA, a offert du matériel médical de première nécessité, au centre d’oncologie pédiatrique du CHU de Treichville dans la ville d’Abidjan et à l’Institut Raoul Follereau d’Adzopé, à 100 km au Nord d’Abidjan. C’était le vendredi 6 mars 2024.

Ce don intervient dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. « Ces dons d’équipements médicaux visent à améliorer les conditions de prise en charge des enfants malades, admis au sein de ces hôpitaux. A travers cette action réalisée en cohérence avec les valeurs de solidarité du groupe AGL, nous témoignons notre engagement à contribuer à freiner la progression du cancer et de la lèpre chez les enfants en Côte d’Ivoire », a soutenu Martine Coffi-Studer, Présidente du conseil d’administration d’AGL Côte d’Ivoire.

Ces dons composés de seringues, de gants en latex, de compresses, de médicaments antiseptiques et de matériel d’entretien, à ces centres de santé spécialisés dans la prise en charge des enfants atteints du cancer et de la lèpre, vise à témoigner la solidarité des collaboratrices d’AGL en faveur des populations vulnérables.

Outre la remise de ces équipements médicaux, les femmes de l’entreprise ont organisé plusieurs conférences, à Abidjan et à San Pédro, autour du thème : « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme », ainsi que des ateliers de formation, des activités sportives et récréatives, et une exposition-vente suivie du traditionnel déjeuner des femmes de l’amicale.

« Ces dons d’AGL arrivent à point nommé au sein de notre centre de santé car ils permettront de mieux prendre en charge les enfants souffrant de pathologies dont les traitements coûtent chers pour les parents des victimes, qui sont généralement issus de milieux défavorisés. Il faut savoir que le cancer chez l’enfant se guérit s’il est diagnostiqué tôt. C’est pourquoi, nous saluons les moyens adéquats mis à notre disposition par AGL et qui contribueront à faciliter la guérison totale des enfants atteints du cancer. », a laissé entendre le professeur Lassina Cissé, chef du service de pédiatrie du CHU de Treichville.

Présent en Côte d’Ivoire dans le la logistique (AGL Côte d’Ivoire), AGL emploie aujourd’hui plus de 8 000 collaborateurs ivoiriens à travers notamment ses agences à Abidjan, San Pedro, Bouaké, Noé, Ferkessédougou et Ouangolodougou.