Le monde entier célèbre ce 8 mars 2024 la Journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, Guillaume Kigbafori Soro a livré un message.

Journée internationale des droits de la femme : Guillaume Soro appelé à la fin des VBG

« En ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, j’élève ma voix pour célébrer le courage, la détermination et le génie des femmes de Côte d’Ivoire, d’Afrique et du monde », a dit d’entrée Guillaume Kigbafori Soro dans message diffusé sur son compte X.

Le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) a eu des mots doux en l’endroit des femmes ivoiriennes, qui par leur force et leur engagement ont façonné la Côte d’Ivoire. « De la lutte pour l’indépendance à l’essor économique et social, vous êtes les piliers de notre société, garantes de la culture et de la cohésion sociale. Vous êtes les héroïnes du quotidien, qui, par votre travail acharné et votre dévouement, nourrissez l’espoir d’un avenir meilleur pour nos familles et notre nation », a dit l’ancien président de l’Assemblée nationale.

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l’ex-député de Ferkessédougou a appelé à la lutter contre les violences faites aux femmes et à garantir leur sécurité physique et psychologique. L’opposant ivorien a aussi souhaité la promotion de l’éducation des filles et leur accès à tous les niveaux de l’enseignement, y compris l’enseignement supérieur et technique, sans oublier leur inclusion des femmes l’économie et leur participation à la prise de décision à tous les niveaux, du foyer aux instances nationales et internationales.

Il n’a pas manqué de marquer son engagement pour l’entrepreneuriat féminin et soutenir les initiatives de développement portées par les femmes et la mise en place des politiques publiques concrètes et inclusives pour garantir l’égalité des droits et des opportunités pour les femmes et les hommes.

Par ailleurs, le leader des soroistes a réaffirmé on engagement à faire de l’égalité des chances et de l’autonomisation des femmes une priorité absolue de son action.