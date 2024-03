Son humour est plaisant, mais aussi éducatif. Il est très apprécié par de nombreux ivoiriens. Lui, c’est l’humoriste Ambassadeur Agalawal. Pour avoir dépassé la barre de 100 milles vues sur YouTube, il vient de recevoir un trophée.

YouTube distingue l’humoriste Agalawal

L’humoriste ivoirien, Ambassadeur Agalawal fait partie des nombreux artistes-humoristes en Côte d’Ivoire très appréciés dans le pays et même au-delà des frontières ivoiriennes. Actuellement, c’est un artiste très en joie après une dizaine d’années de carrière. Même s’il a reçu bien de lauriers durant son parcours, l’Ambassadeur Agalawal se félicite d’être honoré aujourd’hui par la plateforme YouTube. Après avoir mis sa chaîne YouTube en activité autour de 2015, il vient de dépasser la barre de 100 milles vues sur la plateforme.

D’ailleurs, c’est tout heureux que l’humoriste a partagé ce vendredi 22 mars la bonne nouvelle à ses fans qui l’ont toujours soutenu tout au long de sa carrière sur sa page Facebook. ‘’Merci beaucoup les amis. Merci infiniment pour votre soutien. Ce trophée de YouTube est pour vous’’, écrit-il.

L’Ambassadeur Agalawal n’a pas également caché sa joie lorsque afrique-sur7.ci l’a joint au téléphone. ‘’Je suis très content et cela témoigne du fait que les gens apprécient vraiment la personne de l’Ambassadeur Agalawal et le travail qui est fait. Parce que les gens ne s’abonnent pas sur la page pour le plaisir. Ils s’abonnent parce qu’ils savent qu’ils ont quelque chose de très intéressant à apprécier sur la page. Les comptes YouTube, c’est comme les chaînes de télévisions. S’il n’y a pas un bon programme sur la chaîne, les téléspectateurs ne suivent pas. S’il y a autant d’abonnés sur la chaîne au point qu’on ait un trophée , ça veut dire ce qui est offert sur la chaîne a un grand intérêt et que ça plaît aux gens’’, dit-il. Et d’ajouter : ‘’C’est très difficile d’avoir des abonnés sur YouTube. Moi, ma page a dépassé la barre des 100 milles abonnés et YouTube a décidé de me dire merci en m’offrant ce trophée et m’encourager également’’.

Au-delà de ce trophée qu’il a reçu de Youtube, l’humoriste prépare activement son deuxième one man show au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody et le septième depuis ses débuts dans le métier d’humoriste. ‘’Le spectacle one man show que je prépare aura lieu le 8 juin prochain au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody. ça sera la deuxième fois consécutive que je vais faire une représentation dans cette salle mythique. Ce spectacle est intitulé ‘’Soirée à l’Ambassade’’, souligne-t-il.

Dans un humour déconcertant, il a décortiqué un peu ce qui va se passer ce soir-là en 1h 30 mn au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody. ‘’A l’instar de toutes les autorités, l’Ambassadeur veut aussi recevoir ses administrés chez lui à la maison. Parce que toutes les autorités organisent des réceptions chez elles. Je n’ai pas encore reçu les gens chez moi. J’ai décidé d’organiser la ‘’Soirée à l’Ambassade’’. La ‘’Soirée à l’Ambassade’’, est l’Ambassade de l’Ambassadeur Agalawal. Il n’y a rien de mal que l’Ambassadeur organise une soirée chez lui à l’Ambassade. Et surtout que l’Ambassadeur si on veut se référer au spectacle de l’année dernière a déménagé. Quand il a déménagé, il n’a pas montré à qui que ce soit. C’est comme si c’était la crémaillère. J’organise la ‘’Soirée à l’Ambassade’’, pour permettre aux uns et autres et à tous ceux qui ont besoin de visas de savoir où se situent l’Ambassadeur et l’Ambassade. Comme cela, ils pourront désormais venir voir l’Ambassadeur. Une façon aussi de fêter à l’Ambassade entre nous, les voisins, le peuple et puis mes collègues Ambassadeurs. Surtout, ça nous permettra d’échanger d’Ambassadeur à peuple. Parce qu’il faut qu’on se donne des nouvelles. Qu’est-ce qui se passe dans le pays ? Qu’est-ce que l’Ambassadeur pense de tout ce qui se passe ?’’, explique-t-il. Des sujets comme ‘’La coupure de l’Internet’’, feront partie des ‘’échanges’’, de l’Ambassadeur Agalawal avec son ‘’peuple’’, au cours de cette ‘’Soirée à l’Ambassade’’. Parce qu’en réalité, selon l’humoriste, dans un spectacle d’humour, on vient pour rire de nos quotidiens, de notre actualité et de nos souffrances.