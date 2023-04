Côte d’Ivoire: L’humoriste Agalawal ‘’déménage’’ à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan

L’humoriste Ambassadeur Agalawal va se produire pour son sixième one man show le samedi 29 avril prochain au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody.

Agalawal en prestation au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire d'Abidjan

L’humoriste ivoirien, Agalawal, a habitué son public chaque année à un traditionnel one man show. Et il le fait régulièrement depuis 2017 jusqu’en 2022.

Sauf en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19 en Côte d’Ivoire. Ainsi, tous ses spectacles ont fait salle comble à la salle Anoumabo du Palais de la culture de Treichville.

De ‘’Rendez-vous à l’ambassade’’ (2017), ‘’Je me jette à l’eau’’ (2018), ‘’Le point’’ (2019), ‘’L’Etat des lieux’’ (2021) et ‘’(5ème mandat’’ (2022), le public est venu apporter son soutien à l’un des humoristes ivoiriens les plus appréciés de Côte d’Ivoire.

De même, Ignace Kra Kobenan alias Ambassadeur Agalawal remet le couvert cette année avec un nouveau one man show baptisé ‘’Je déménage’’.

Mais pourquoi l’humoriste a-t-il décidé de déménager? Au cours d’une conférence de presse organisée le mercredi 05 avril au bureau de l’UNESCO à Abidjan, il a donné les raisons.

‘’Le plus souvent, les gens ménagent parce que ça ne va pas, mais on déménage pour atteindre d’autres objectifs, d'autres succès. Particulièrement je déménage pour atteindre d’autres objectifs. Je pars du palais de la culture de Treichville pour l’hôtel ivoire. Je pense que c’est un déménagement très positif’’, explique-il.

Et le nouvel objectif qu’il veut atteindre va se faire le samedi 29 avril prochain à partir de 20h au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire d'Abidjan.

Plusieurs personnalités étaient présentes pour accompagner l’Ambassadeur Agalawal dans son déménagement. Parmi celles-ci, il y avait le chef des bureaux de l’UNESCO en Côte d’Ivoire, Omar Diop, qui a salué la constance et l’évolution de l’humoriste.

Mais surtout de son professionnalisme depuis qu’il a commencé à s’investir dans l’humour en Côte d’Ivoire.