Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la justice sociale en Côte d’Ivoire, l’OIT (l’Organisation Internationale du Travail ) a initié un atelier de réflexion. Une initiative qui vise à mobiliser plusieurs personnalités du monde du travail, de la politique de la communauté du développement.

Côte d’Ivoire : l’OIT échange avec les cadres administratifs

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a lancé une journée de réflexion en Côte d’Ivoire ce mardi 20 février 2024 pour célébrer la journée mondiale de la justice sociale. Ainsi, la mobilisation de personnalités du monde du travail, de la politique et de la communauté du développement démontre l’importance accordée à la promotion de la justice sociale en Afrique.

En effet, plusieurs sujets ont fait l’objet de cette journée prestigieuse entre les travailleurs et cadres administratifs. L’accent mis sur la mise en lumière des défis pressants et des déficits de justice sociale en Afrique, ainsi que la proposition de pistes concrètes pour mieux réaliser l’Agenda 2030 dans la région, montrent un engagement concret envers le développement social et économique durable.

À l’occasion, la directrice régionale de l’OIT souligne l’engagement ferme de l’organisation envers les travailleurs, les syndicalistes et les gouvernements africains. Les partenariats établis et le soutien technique et financier apporté par l’OIT témoignent de sa volonté de contribuer à l’instauration de la justice sociale à tous les niveaux.

En réalité, la Journée mondiale de la Justice Sociale offre une occasion importante de réfléchir aux défis sociaux cruciaux en Afrique et dans le monde entier. L’appel à des efforts conjoints pour accélérer les actions et les investissements en faveur de la dimension sociale des objectifs de développement durable est une démarche positive pour favoriser une société plus équitable et inclusive.

En célébrant cette journée à travers des événements mondiaux, l’OIT encourage l’unité d’action pour créer un avenir meilleur pour chaque individu.