Au Niger, trois (3) réseaux de trafiquants de drogue et deux (2) réseaux de voleurs ont été démantelés par la Direction Départementale de la Police Nationale (DDPN) de Doutchi, d’après un communiqué de la police nationale ce mardi.

Niger : arrestation des trafiquants de drogues et des voleurs

Dans le cadre de sa lutte contre la criminalité et la drogue dans le département de Doutchi, région de Dosso, la police nigérienne a mené de nouvelles opérations à succès. Selon son communiqué en date de ce mardi 20 février 2024, elle a démantelé des réseaux de trafiquants de drogue et de voleurs.

Pour la drogue, il s’agit de trois (3) réseaux de trafiquants démantelés respectivement dans les villages de Malam Kouara, Gohawa et Muntseka. Au total, il a été saisi : 5 kg 429 g de cannabis ; 4450 comprimés de Diazépam ; 725 comprimés d’exol ; 1600 comprimés de tramadol rouge ; 853.300 francs CFA, 10 000 Naira ; 03 téléphones cellulaires dont 02 itel et une tecno ; deux (2) motos. La valeur marchande de la drogue s’élève à 7.896.000 francs CFA.

S’agissant des deux (2) réseaux de voleurs, le premier est composé de quatre (4) individus dont deux (2) repris de justice. Ils sont spécialisés en vol de nuit, en réunion par effraction, par escalade et voyagent de ville en ville pour voler.

En effet, c’est après Tahoua, Konni, Doutchi et pendant qu’ils se rendaient a Koré Mairoua qu’ils ont été interpellés par une Unité de Police de Koré Mairoua et mis à la disposition de la DDPN de Doutchi. Il a été découvert sur eux sept (7) appareils cellulaires dont quatre (4) volés a Doutchi, un (1) à Konni, un (1) déjà vendu, et pour les autres la provenance non encore établie.

Le deuxième réseau est constitué de deux (2) individus spécialisés dans le vol de bétail. Ils sillonnent les brousses, souvent à moto pour attraper les petits ruminants non accompagnés en vue de les revendre. Leur dernière opération menée a porté sur deux (2) chèvres prises dans la périphérie du village de Tagone avant d’être interpellés en flagrant délit de vol grâce à la collaboration de la populations.

Il faut noter aussi que, la barrière a saisi quarant-huit (48) téléphones cellulaires parmis lesquels, la collaboration avec la Direction de la Police de la Ville de Niamey a permis de révéler que trente-huit (38) étaient des téléphones cellulaires volés a Niamey ( enquête en cours).