Vendredi 5 avril 2024, l’ONG Seed4Africa, en collaboration avec l’ambassade des États-Unis, a lancé le projet « Accès des femmes à la propriété foncière ».

Côte d’Ivoire : L’ONG Seed4Africa s’engage pour la propriété foncière de la femme

À en croire Jonas Kouamé, le président de l’ONG Seed4Africa, il est impératif de garantir l’égalité du droit foncier de la femme. En effet, il a expliqué que posséder un bien immobilier permet à la femme d’être autonome. Par ailleurs, la propriété foncière de la femme est étroitement liée à la question de la sécurité alimentaire, a-t-il soutenu.

« C’est un moyen crucial de protéger les femmes en cas de divorce, décès du conjoint. Les femmes rencontrent des difficultés pour accéder à la propriété foncière. Il est temps d’agir Cela nécessite un changement de mentalité », a-t-il poursuivi.

Le projet « Accès des femmes à la propriété foncière » a pour objectif former 100 femmes, clarifier et former les femmes sur les nouvelles procédures d’acquisition foncière, renforcer les capacités des femmes à comprendre l’importance d’une gestion foncière efficace et sensibiliser les chefs de village sur l’importance des femmes pour les familles et la communauté.

Il se déroulera sous forme de voyage de prospection, d’interviews radio, d’ateliers de formation sur la législation foncière et l’accès des femmes sur la terre, de séances de consultation individuelle en clinique juridique et d’ateliers de formation pour les chefs traditionnels.