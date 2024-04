10 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Etats-Unis : Le fils de P. Diddy fait face aussi à des accusations de viol

La famille de P. Diddy fait face à des accusations d’agressions sexuelles. Après le père et poids lourd du Rap américain, c’est autour de son fils Christian Combs alias King est accusé d’avoir violé et drogué une femme.

Après P. Diddy, son fils Christian Combs est accusé d’agression sexuelle

Les ennuis judiciaires sont toujours aux portes de la famille Sean Combs alias P. Diddy. Le rappeur et homme d’affaires américain est le premier qui a été accusé d’agressions sexuelles sur son ex-femme, trois femmes dont une qui était mineure au moment des faits et même sur un homme. Les choses se sont précipitées la semaine dernière avec une descente musclée de la police fédérale dans plusieurs de ses propriétés à Los Angeles et à New York. P. Diddy est accusé cette fois-ci de trafic sexuel.

Lors des perquisitions dans ses résidences, le magnat du Hip-Hop américain, père de six enfants a vu deux de ses fils qui ont été arrêtés et relâchés plus tard, à savoir Justin et Christian Combs. Alors que les enquêtes se poursuivent contre P. Diddy, il y a un autre rebondissement dans l’affaire.

Cela concerne son fils et rappeur Christian Combs. Celui qui est également surnommé King et qui a d’ailleurs signé dans la maison de disque de son père, intitulé Bad Boys Records, est confronté à des accusations d’agression sexuelle sur une femme qu’il a même droguée. Bien que la plainte contre le fils de P. Diddy n’ait pas encore été officiellement déposée, l’Avocat de la victime, Tyrone Blackburn a confirmé que les préparatifs étaient en cours. L’identité de la plaignante présumée de King n’a pas été révélée et les détails de l’affaire sont rares à ce stade.

Au milieu des accusations de plus en plus nombreuses, le jeune rappeur et mannequin est resté relativement silencieux, à l’exception d’un message énigmatique qu’il a envoyé sur les réseaux sociaux où l’on peut lire : ‘’Stop the cap’’ (arrêtez la casquette), accompagné d’un emoji de casquette bleue.