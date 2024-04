7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’animateur ivoirien Ozone est dans la ligne de mire du blogueur Patcko Yao. Ce dernier s’en est pris au chroniqueur de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI, considéré comme un devancier du Rap en Côte d’Ivoire. Alors qu’il n’a jamais sorti d’œuvres musicales.

Patcko Yao : ‘’Il n’a jamais fait de hit en Côte d’Ivoire’’

Le blogueur ivoirien, Patcko Yao n’a vraisemblablement pas retenu la leçon de son arrestation et de sa détention par les autorités policières ivoiriennes. Pour cause, il s’était attaqué au promoteur des PRIMUD, Le Molare et des trophées destinés à récompenser les différents lauréats. Ce qui lui a valu quelques jours derrière les barreaux. Avec l’aide de plusieurs personnes, il a été libéré.

Voilà que quatre mois après, il vient de mettre son dévolu sur l’animateur et chroniqueur de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI, Ozone. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Patcko Yao tacle l’animateur en indiquant qu’il n’a jamais sorti d’œuvre musicale surtout dans le Rap en Côte d’Ivoire. Alors que tous les rappeurs le considèrent comme un des devanciers du mouvement. ‘’Je ne sais pas ce qu’il a comme palmarès. Il a quel truc même?.Tu le vois, tu vas penser que c’est un vieux père qui était très dangereux quand il faisait du rap. Cependant, il n’a jamais fait de hit en Côte d’Ivoire ici. Il n’a jamais fait un son qui a fait le buzz dans toute la Côte d’Ivoire. Mais quand vous le voyez, il donne des consignes. On dit qu’il est le capitaine du rap ivoire, mais on ne voit pas ses œuvres. Où sont-elles ? Les rappeurs comme Defty, Jojo le Barbu, on voit leurs mouvements. Mais pour Ozone est où ? Quand tu vas sur Facebook et tu tapes son nom, tu ne verras que de petits freestyles que les petits font au quartier. Mais quand il apporte ses critiques à l’endroit des rappeurs, tu vas penser qu’il a trop prouvé’’, dit-il.

Selon l’influenceur, sur le plan de l’animation, il a du respect pour Ozone. ‘’Mais dire qu’il est le Goat du rap ivoire ou qu’il est le capitaine, c’est à revoir. On parle de lui comme s’il avait tout prouvé. Vraiment ça m’énerve. Je n’aime pas quand on qualifie quelqu’un pour quelque chose qu’il n’a pas fait’’, souligne-t-il. Les fans du chroniqueur ont réagi vigoureusement pour le défendre à travers des commentaires d’indignations.

Sur sa page Facebook, Patcko Yao a fait une nouvelle sortie pour donner des précisions. ‘’Ozone a été l’une des personnes à lutter pour le rap ivoirien. Moi aussi, moi Patcko Yao, j’ai lutté pour le Rap en organisant un concours de Rap à Bouaké. C’est un concours qui a révélé le petit Survivor, auteur du single ‘’On t’a gbra, tu veux conjuguer’’. Je n’ai pas demandé dans ma vidéo, quelle action il (Ozone) a menée ou bien son Palmarès. J’ai demandé quel hit il a sorti. Parce que, quand on parle de lui, on a l’impression d’entendre parler d’un grand rappeur. Je m’attendais à voir ses hits sortis dans les commentaires, mais depuis hier, zéro preuve. DJ Mulukuku nous a fait savoir qu’ils allaient en débattre dans son émission. Je me suis assis, j’ai suivi, mais je n’ai vu, à aucun moment, un hit d’Ozone joué’’, se justifie-t-il. Pour le moment, le principal concerné ne s’est pas encore prononcé.