La 2e édition de l’ExpertiZ Public’EXPO est prévue du 18 et 19 Juillet 2024. L’événement porte sur l’innovation et la qualité dans les services publics délégués.

ExpertiZ Public’EXPO : Une tribune dédiée aux services publics délégués

« Innovation et qualité dans les services publics délégués : redéfinir l’expérience client et citoyenne ». Tel est le thème choisi pour la 2e édition de l’ExpertiZ Public’EXPO qui aura lieu du 18 et 19 juillet 2024 au Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville.

À travers cet événement, le Groupe Fraternité Matin, en partenariat avec Expertise Locale, entend permettre aux entreprises de s’enrichir mutuellement des expériences des uns et des autres, tout en présentant au grand public les perspectives qui s’offrent à eux en termes d’innovation, de progrès et d’amélioration des prestations et en réaffirmant le volontarisme des grands acteurs du service public en la matière, a confié Abdel Serge Nouho lors d’un échange avec la presse le jeudi 4 avril 2024.

Le salon est destiné aux acteurs du domaine de l’assainissement, de l’eau, de l’énergie, de la sécurité sociale, des télécoms, du transport, des travaux publics et autres secteurs stratégiques.

Pour les initiateurs d’ExpertiZ Public’EXPO, il s’agit de rassembler sur une plateforme d’exposition unique et accessible au grand public, de permettre au grand public de mieux connaître les entreprises délégataires de service public, d’améliorer l’image de marque et renforcer la sympathie avec le grand public, mais aussi permettre aux participants de bénéficier d’une audience record de visiteurs grâce à la présence sur un même lieu d’acteurs divers et de partager entre les différents acteurs les bonnes pratiques, mais également les moyens/approches de les implémenter ou les adapter dans les services publics où elles font défaut.

Par ailleurs, le salon comprend deux espaces, notamment l’Espace Réflexion regroupant les échanges scientifiques sur le thème de l’événement et l’Espace Exposition où les acteurs du service public présenteront leurs prestations en termes d’innovation, de progrès et d’amélioration au grand public dans leur stand dédié et aménagé à leur convenance.