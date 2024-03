Le district de police de Cocody a lancé l’opération spéciale Épervier 9 le mercredi 13 février 2024. Des mendiants et des vendeurs ambulants ont été interpellés.

Côte d’Ivoire : L’opération spéciale Épervier 9 lancée à Cocody

Depuis le mercredi 13 février 2024, le chef du district de police de Cocody a entamé une opération spéciale Épervier 9 dans tous les commissariats de ladite commune.

L’opération a été conduite par le District 5 et des démembrements de la BAC (Brigade anticriminalité). Selon une information fournie par la Direction générale de la police nationale (DGPN), 37 motos ont été saisies ; neuf mendiants et 11 vendeurs ambulants ont été interpellés et 68 individus ont été raflés.

Par ailleurs, les éléments du district de police de Cocody et les hommes de la Brigade anticriminalité ont detruit neuf fumoirs. L’opération spéciale Épervier 9 se poursuit, apprend-on auprès de la Direction générale de la police nationale.