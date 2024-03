L’artiste français, M. Pokora a choqué la toile avec un débardeur qu’il a porté en présence de nombreuses personnalités ivoiriennes et étrangères. Passés les critiques sur les réseaux sociaux, le chanteur a présenté des excuses.

M. Pokora demande pardon après avoir choqué la toile avec un débardeur à une cérémonie officielle

La Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara a fait déplacer des sommités du monde artistique, politique, people et autres à Abidjan pour la 9ème édition du dîner-gala de bienfaisance de sa Fondation Children Of Africa le week-end dernier au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody. Avant cette soirée, la femme du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a convié tous ses invités à l’hôpital Mère-enfant de Bingerville pour une visite.

Parmi les illustres invités de la Président-fondatrice de la Fondation Children Of Africa, étaient présents le chanteur français, M. Pokora qui a créé une véritable polémique sur les réseaux sociaux. Les internautes ont été choqués de voir sur les images de la cérémonie diffusée sur la toile l’artiste porté un débardeur en présence de certaines autorités ivoiriennes. Les commentaires qui fusaient de partout faisaient allusion à des artistes ivoiriens qui seraient éconduits rapidement par ce genre d’habillement. C’est jugé comme un manque de considération à l’endroit de Dominique Ouattara et les autres invités.

Après l’avalanche de critiques sur la blogosphère, M. Pokora s’est exprimé sur son compte X (ancien Twitter) le lundi 4 mars pour demander pardon à tout le monde. “J’étais le premier gêné, croyez-moi, on ne m’avait pas précisé le contexte officiel/cérémonie. Je pensais que c’était une simple visite aux enfants et une visite des nouvelles installations. Je me suis évidemment excusé auprès des personnes concernées en arrivant sur place”, écrit-il.