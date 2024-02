La Fondation Children of Africa de la Première dame, Dominique Ouattara organise la 9ème édition de son dîner-gala de bienfaisance le 1er mars prochain au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody. Cette soirée de charité verra la participation d’artistes internationaux de renom en Côte d’Ivoire.

Des stars planétaires au gala de bienfaisance de Children of Africa

Des artistes internationaux de renom se mobilisent une fois de plus autour de la Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara et de sa Fondation Children of Africa. Ces stars africaines, européennes et américaines à savoir Alpha Blondy, Fally Ipupa, Magic System, Singuila, Dadju, Gim’s, Mat Pokora, Oumou Sangaré, Aya Nakamura, Yemi Aladé, Akon, Josey, Nomcebo Zikodé… vont prendre part à la 9ème édition du dîner-gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa.

Ce nouveau rendez-vous de la charité de la Fondation de l’épouse du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara qui a pour thème cette année : ‘’We are Africa’’ (NDLR : Nous sommes pour l’Afrique) aura lieu le 1er mars prochain au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody. Cette soirée de bienfaisance avec la participation de plusieurs personnalités nationales et internationales comme Jean-Pascal Zadi, Carla Bruni, Gilles Lellouche, Sandrine Bonnaire, Vincent Perez, Claudia Tagbo, Adrianna Karembeu et Aure Atika est au profit des enfants malades du cœur.

La 9ème édition du dîner-gala de la Fondation Children of Africa a ainsi pour objectif de lever des fonds pour la construction d’une nouvelle aile de cardiologie pédiatrique à l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Le coût de ce projet est évalué à près de 4 milliards de Francs CFA.