L’Observatoire de l’ordre des avocats de Côte d’Ivoire appelle au respect des droits fondamentaux dans les opérations de déguerpissement.

Déguerpissement à Abidjan : Les recommandations de l’ordre des avocats

Abidjan connaît une opération de déguerpissement depuis l’arrivée d’Ibrahim Cissé Bacongo à la tête du District autonome d’Abidjan. À en croire l’Observatoire de l’ordre des avocats de Côte d’Ivoire, cette opération suscite des préoccupations au regard de son impact sur les droits humains et le bien-être des populations concernées. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il formule des recommandations visant à garantir le respect des droits fondamentaux tout en assurant la gestion efficace des espaces urbains.

Dans une déclaration en date du 29 février 2024, signée de maître Claude Mentenon, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Côte d’Ivoire et par ailleurs président de l’Observatoire de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire, le Barreau ivoirien dénonce les violations des Droits humains dans les opérations de déguerpissements des quartiers dits à risques dans le District d’Abidjan et fait des recommandations aux autorités.

L’Observatoire demande la suspension immédiate des opérations de déguerpissement afin de permettre une évaluation approfondie de la situation et d’éviter toute violation des droits des habitants des zones concernées. En outre, l’Observatoire préconise la mise en place d’un cadre de concertation incluant les maires des différentes communes touchées ainsi que les populations vivant dans les zones ciblées. Cette démarche participative est essentielle, précise Me Claude Mentenon, pour garantir que les décisions prises tiennent compte des besoins et des réalités locales.

L’Observatoire va encore plus loin en évoquant le devoir des autorités administratives de rendre compte de l’action publique. A ce titre, le Barreau exige l’organisation de séances d’informations parlementaires. Ces séances permettront aux ministres concernés de fournir, devant les députés et les sénateurs, des explications détaillées sur les zones sujettes au déguerpissement, les documents afférents, ainsi que les compensations éventuelles prévues pour les populations affectées.



A travers cette prise de position, le Barreau de Côte d’Ivoire réaffirme ainsi son engagement en tant que défenseur des droits humains. L’Observatoire du Barreau de Côte d’Ivoire pour les droits humains se dit “ fortement préoccupé par les conditions de mise en œuvre de ces opérations et reste disponible pour toute initiative, visant le respect effectif des droits et de la dignité humaine”.