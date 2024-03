Deux attaques distinctes ont eu lieu dans l’État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, où plus de 200 élèves ont été enlevés début mars. Les autorités locales ont confirmé que plus de 100 personnes ont été enlevées.

Nigeria : une centaine de personnes enlevées à Kaduna

Le Nigeria fait face à une insécurité grandissante avec des attaques des hommes armés et des enlèvements de personnes, notamment au sud et au nord-ouest du pays.

L’attaque la plus récente s’est déroulée dans la localité de Kajuru Station, où 87 personnes ont été enlevées lors d’une nuit de dimanche à lundi, selon Ibrahim Gajere, président du gouvernement local. Parallèlement, une source de l’ONU et un ancien fonctionnaire local ont signalé que 16 personnes supplémentaires ont été enlevées dans un village voisin samedi, portant le total à plus de 100 otages.

Ces enlèvements massifs surviennent à la suite de l’enlèvement de plus de 200 élèves dans la même région début mars. Les autorités nigérianes ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les groupes armés qui opèrent dans la région, mais les enlèvements continuent de se produire de manière alarmante.

Le nord-ouest du Nigeria a été le théâtre de violences croissantes et d’attaques répétées de la part de groupes criminels, souvent motivés par des motifs financiers. Les enlèvements, en particulier d’écoliers et de travailleurs, sont devenus monnaie courante avec des attaques de Boko Haram.