Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et le nouveau Président élu du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), Cheick Tidjane Thiam, ont ténu une rencontre ce lundi 11 mars 2024. Plusieurs points ont été abordés lors de cette séance entre les deux autorités.

Au cours de la rencontre entre les deux autorités, le président Alassane Ouattara a rappelé son attachement particulier au PDCI-RDA, un parti auquel il a appartenu en tant que numéro 2 lorsqu’il était Premier Ministre de 1990 à 1993. En effet, les deux leaders ont échangé sur leur vision commune pour une Côte d’Ivoire en paix, stable et prospère.

À l’occasion, le président Alassane a exprimé sa satisfaction quant à l’élection de Cheick Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA et a assuré son soutien en tant que Chef de l’État et Président du RHDP. De plus, il a été informé des dates des obsèques du regretté Président Henri Konan Bédié, décédé en août 2023, et s’est engagé à participer activement à l’organisation des obsèques, en sa qualité de jeune frère du défunt et en tant que Chef de l’État.

De son côté, Cheick Tidjane Thiam a effectué cette visite pour être présenté au Président de la République par le Président honoraire du PDCI-RDA, Philippe Comppli-Boni. À cet effet, il a salué le Président de la République en tant que frère aîné et a sollicité ses conseils dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités à la tête du PDCI-RDA. Il a affirmé sa disponibilité à contribuer au progrès de la Côte d’Ivoire, en continuant dans la philosophie commune de paix et de dialogue initiée par les Présidents Félix Houphouet- Boigny, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara.

Cheick Tidjane Thiam a confirmé la période des obsèques du Président Henri Konan Bédié et a assuré de la disponibilité et du soutien de l’État de Côte d’Ivoire et du Président Ouattara pour rendre hommage dignement au défunt Président. Il a également exprimé sa volonté de développer des échanges réguliers avec le Chef de l’État et de travailler en collaboration avec les membres du RHDP pour guider la Côte d’Ivoire vers le développement et la paix.