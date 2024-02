Confirmé entraîneur principal des Éléphants de Côte d’Ivoire après la CAN 2023, Emerse Faé attend l’officialisation par la signature du contrat. Et déjà, le coach se fait une idée sur la gestion des joueurs. À cet effet, le remplaçant de Jean-Louis Gasset pense ne pas fermer la porte à aucun joueur.

Le coach Emerse Faé se prononce sur le retour de Wilfried Zaha en sélection

Reçu dans l’émission mercredi dans l’émission La Grande Team de la chaîne de télévision La 3, le coach Emerse Faé a été clair. Selon ce dernier, la sélection est ouverte à tous les joueurs. Du moment où le joueur est performant en club, il peut être appelé en sélection nationale. Le meilleur coach de la CAN 2023 n’a donc aucun problème en ce qui concerne le retour ou pas en sélection de l’attaquant de Galatasaray Wilfried Zaha.

« La sélection est ouverte à tous, à partir du moment où vous êtes performant en club ; la sélection est ouverte. Après, on a gagné la CAN grâce à notre état d’esprit. Donc, Wilfried Zaha peut revenir. On va avoir des discussions avec certains joueurs, même ceux qui étaient présents à la CAN, pour voir leur objectif, et après, on fera les meilleurs choix pour le collectif », a-t-il laissé entendre.

À en croire le remplaçant de Jean-Louis Gasset parti en pleine CAN, le plus important, c’est l’état d’esprit du groupe. Et le collectif doit toujours primer sur les individualités. Ce qui voudra dire que les joueurs qui ne seront pas dans cet état d’esprit ne pourront malheureusement rejoindre la sélection malgré leur statut de meilleur joueur.

« Pour nous le staff, le plus important est l’état d’esprit. Le collectif passera toujours en premier avant les individualités. Autant la sélection est ouverte à tout le monde, autant les joueurs qui ne seront pas dans le moule du collectif s’élimineront d’eux-mêmes », a conclu Emerse Faé.