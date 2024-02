Pour la trêve internationale de mars prochain, les rendez-vous des Éléphants de Côte d’Ivoire sont connus. En attendant la confirmation, les champions d’Afrique 2023 devraient jouer en match amical contre les Guépards du Bénin et l’Uruguay.

PUBLICITÉ

Deux matchs amicaux pour les Éléphants de Côte d’Ivoire en mars prochain

Quelques semaines après avoir remporté la CAN 2023 chez eux, les Éléphants de Côte d’Ivoire reprennent avec les matchs internationaux. À cet effet, lors de la fenêtre internationale de mars prochain, le coach Emerse Faé et ses poulains vont essayer de confirmer leur statut de champion d’Afrique en titre. Et cela passe nécessairement par la victoire lors des deux rencontres programmées pour eux lors des Journées FIFA de mars prochain.

En attendant donc la confirmation, les Éléphants de Côte d’Ivoire devraient affronter en match amical pour cette trêve internationale de mars, les Guépards du Bénin et l’Uruguay en France. De belles affiches prévues donc pour le mois de mars. Et tout le public ivoirien attend des joueurs une bonne performance lors de ces confrontations.