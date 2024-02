Le Parti Union pour la République (UNIR) au Togo est en pleine préparation pour son congrès à Kara, prévu le 26 février, et pour les élections législatives et régionales qui auront lieu le 13 avril. Cette démarche témoigne de la part des dirigeants du parti, leur détermination à servir la nation dans une loyauté.

Togo : le parti UNIR s’active pour une élection régionale apaisée

Le parti met en avant son engagement envers le respect des règles et sa tradition de discipline. En effet, l’UNIR exprime sa volonté de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions, soulignant ainsi son désir de représenter les aspirations de tous les citoyens, indépendamment de leur emplacement géographique. À présent, il urge de clarifier que le parti détient la majorité à l’Assemblée nationale, et il attribue cette position à son engagement envers le travail acharné au service du peuple.

En outre, les élections régionales sont particulièrement soulignées en tant qu’étape importante dans le processus de décentralisation politique du pays, visant à renforcer la gouvernance locale et à rapprocher le pouvoir des citoyens. En réalité, l’UNIR a abordé ces élections avec sérieux et détermination, consciente de leur importance cruciale pour l’avenir des collectivités locales.

En clair, le congrès à venir et les élections représentent une occasion pour le parti de réaffirmer son engagement envers les principes démocratiques, la bonne gouvernance et le développement inclusif. Par conséquent, le parti se voit prêt à relever les défis à venir et à continuer de servir avec dévouement le peuple togolais.