L’ancien footballeur brésilien, Dani Alves, a été jugé par le tribunal supérieur de justice de Barcelone, qui a rendu son verdict ce jeudi 22 février. Notamment passé par le FC Barcelone et la Juventus, il a écopé de 4 ans et demi de prison pour viol.

Dani Alves écope de 4 ans et demi de prison pour viol

L’ancien international brésilien, Dani Alves a fait face au Tribunal provincial de Barcelone pendant trois jours (du 5 au 7 février dernier) pour une affaire d’agression sexuelle sur une fille âgée de 23 ans en décembre 2022 dans les toilettes d’une boîte de nuit huppée de Barcelone. Plusieurs personnes ont défilé à la barre pour apporter leur témoignage.

En effet, l’ex-joueur de la Juventus qui a passé déjà plus d’un an en prison en détention préventive a connu ce jeudi 22 février le verdict de son procès deux semaines après. L’ex-joueur du Paris Saint-Germain (PSG) a été reconnu coupable par le tribunal supérieur de justice de la cité catalane. Il a été condamné à 4 ans et demi pour viol.

Durant son passage à la barre, au dernier jour du procès, l’ancien latéral droit du FC Barcelone, a retracé le film de la soirée pour se défendre devant les juges. ‘’Je ne suis pas un homme violent. A aucun moment, elle ne m’a dit qu’elle ne voulait pas ou quoi que ce soit. Je ne l’ai pas giflée, je ne l’ai pas jetée à terre. Je ne suis pas un homme violent. Elle ne m’a pas dit qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles’’, déclarait-il.

Par ailleurs, l’accusation avait décrit une situation d’angoisse et de terreur vécue par la plaignante lors de son agression. Sa cousine, interrogée à la barre, avait pour sa part évoqué l’état actuel de la victime : ‘’Elle ne dort pas, a commencé à prendre des antidépresseurs, (…) sort à peine de chez elle’’. La défense de l’ancien joueur de 40 ans n’avait pas tenté de trouver un accord avec les avocats de la jeune femme. En échange d’une reconnaissance de sa culpabilité et d’une indemnisation, il aurait alors pu écoper d’une peine moins lourde.