Beyoncé a sorti il y a trois jours un nouvel album intitulé ‘’Cowboy Carter’’. A peine sorti, l’œuvre connaît rapidement un triomphe auprès des mélomanes. Par la même occasion, la chanteuse a reçu lundi 1er avril le prix Innovator des iHeartRadio Music Awards à Los Angeles.

La star américaine, Beyoncé a sorti le vendredi 29 mars son nouvel album 100% Country intitulé ‘’Cowboy Carter’’. Cette nouvelle production est saluée par tous et même La Maison Blanche à Washington DC a réagi à l’extraordinaire maestria de la femme de Beyoncé. Avec cette œuvre, la chanteuse qui bouscule les codes qu’on lui connaît, s’impose donc, encore un peu plus, comme la plus grande artiste de sa génération.

L’artiste de 42 ans a démontré de par son talent et son travail le lundi 1er avril lors de l’Innovator Award aux iHeartRadio Music Awards 2024 au Dolby Theatre de Los Angeles. Cette cérémonie organisée récompense les artistes dont l’œuvre marque l’histoire de la musique s’ancrent dans la pop culture. Et trois jours seulement après la sortie et le triomphe de son nouvel album, Beyoncé a reçu le prix Innovator des iHeartRadio Music Awards.

Elle a été accueillie sur la scène pour la remise de son trophée par le célèbre chanteur non-voyant américain, Stevie Wonder, qui l’a présentée comme la chanteuse la plus nommée de l’histoire des Grammy Awards. Beyoncé s’est réjouie de recevoir son prix des mains de Stevie Wonder aui a joué de l’harmonica sur la chanson ‘’Jolene’’. ‘’Je t’aime et je t’honore. Je tiens à vous remercier d’avoir ouvert la voie pour nous tous. Je suis honoré de recevoir cette reconnaissance de votre part, Stevie Wonder. Chaque fois que quelqu’un me demande s’il y a quelqu’un que je peux écouter pour le reste de ma vie, c’est toujours toi. L’innovation commence par un rêve, mais il faut ensuite réaliser ce rêve et ce chemin peut être très semé d’embûches’’, déclare-t-elle. Avant de poursuivre : ‘’Être innovateur, c’est dire ce que tout le monde croit impossible. Être innovateur signifie souvent être critiqué, ce qui mettra souvent votre force mentale à l’épreuve. Être un innovateur, c’est s’appuyer sur la foi et avoir confiance que Dieu vous attrapera et vous guidera. Ainsi, à toutes les maisons de disques, à chaque station de radio, à chaque remise de prix, j’espère que nous serons plus ouverts à la joie et à la libération que procure le plaisir de l’art, sans idées préconçues’’. Par ailleurs, Beyoncé a dédié son prix aux pionniers afro-américains de l’industrie musicale comme Sister Rosetta Tharpe, Tracy Chapman, Linda Martell, Prince, Stevie Wonder, André 3000, Tina Turner, et Michael Jackson.