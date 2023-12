La Gendarmerie nationale de Côte d’Ivoire a frappé un grand coup au marché Roxy d’Adjamé. Elle a saisi plusieurs médicaments prohibés.

Côte d’Ivoire : La gendarmerie frappe au marché Roxy d’Adjamé

Des éléments de la Gendarmerie nationale ont fait une descente au marché Roxy d’Adjamé le samedi 9 décembre 2023. Les hommes de la Section anti-drogue et de la Cellule anti-drogue du port, soutenus par des agents de la Brigade d’intervention rapide de la Gendarmerie nationale (BIRGN), ont mené une opération dans ce célèbre marché.

Au terme de l’opération, ce sont au total plus de deux tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF). Ces médicaments étaient gardés dans des entrepôts et devraient être vendus frauduleusement, indique une note de la Gendarmerie nationale.

Courant octobre 2023, les autorités ivoiriennes avaient placé le marché Roxy d’Adjamé sous haute surveillance. Les hommes de la Compagnie républicaine de sécurité 1 (CRS 1) et des agents des forces de l’ordre du district d’Adjamé s’étaient positionnés le 1er octobre dès 6 heures du matin.