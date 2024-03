Tayc a récemment accordé avec son acolyte Dadju, une interview au Youtubeur Anas Bukhash. Le chanteur a été contraint de révéler qu’il est père de famille depuis trois mois après une grosse bourde de son binôme.

Tayc obligé de confirmer sa paternité

Depuis le mois de décembre 2023, le chanteur français d’origine camerounaise, Tayc s’affichait sur les réseaux sociaux avec un bébé. Au mois de février, il a partagé une photo de lui et l’enfant avec ce message attentionné : « De la maison à la scène ». Sans toutefois jamais signifier si l’enfant était de lui ou pas laissant planer beaucoup de spéculations de la part de ses nombreux fans.

Trois mois après, la vérité est maintenant connue et les mélomanes savent à présent la paternité du nourrisson. De fait, dans le cadre la promotion de l’album commun baptisé ‘’Héritage’’, de Tayc et Dadju, les deux artistes ont accordé une interview au YouTubeur Anas Bukhash. C’est à travers l’entrevue que Dadju a lâché sans le savoir que son binôme était devenu père avec une réponse que Tayc déclarait : « Personne ne fait de musique dans ma famille » et le Prince Dadj d’ajouter : « Peut-être son fils… », lui-même papa de trois enfants.

Après cette bourde du Prince Dadj, le YouTubeur a alors demandé à son invité d’expliquer ce que son ami voulait dire par là, et Tayc était obligé de confirmer en répondant d’abord : « Merci Dadju, il m’a mis dans l’embarras » et en officialisant par ces propos : « Peut-être que mon fils en fera ». Il a même précisé que l’enfant à trois mois et que c’était un petit garçon.