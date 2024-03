L’ONG franco-ivoirienne Les Enfants d’Ivoire annonce une mission humanitaire de plusieurs jours en Côte d’Ivoire.

Action humanitaire : L’ONG Les Enfants d’Ivoire prépare une série de dons en Côte d’Ivoire

Du 23 au 30 avril 2024, l’ONG franco-ivoirienne Les Enfants d’Ivoire sera en mission en Côted’Ivoire. Les responsables de cette organisation créée en 2020 font savoir qu’ils fouleront le sol ivoirien afin de poser un acte humanitaire. Il s’agira, en effet, d’une remise de dons en faveur des populations défavorisées. Cette action concerne les communes de Port-Bouët et d’Abengourou.

À Port-Bouët, l’ONG Les Enfants d’Ivoire visitera les écoles Port-Bouët 2B et Abouabou. L’organisation a pour mission de soutenir les personnes démunies, vulnérables et défavorisées, en particulier les femmes et les enfants (veuves et orphelins), d’apporter une aide au travers de dons tout en améliorant les capacités des structures éducatives, sociales et faciliter l’accès à l’eau portable.

L’ONG a séjourné en Côte d’Ivoire l’année dernière. Elle avait fait des dons à des populations démunies et défavorisées de Dabou, Adzopé, Mondoukou, Jacqueville, Buyo et Taï.