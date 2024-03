Les rencontres du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2025 ont donné leur verdict. A l’issue de ces confrontations, les quatre nations qualifiées pour les éliminatoires sont connues.

Les équipes qualifiées pour les éliminatoires de la CAN 2025

Les quatre nations qui vont rejoindre les 44 autres équipes africaines, les mieux classées au classement FIFA et exemptées du premier tour, sont désormais connus. Au terme des manches aller-retour entre les 8 équipes en jeu, les quatre qui vont poursuivre l’aventure, sont sorties. Il s’agit du Tchad, Eswatini, Liberia et Soudan du Sud.

En effet, lors des deux matchs, le Tchad a battu l’île Maurice. Après avoir battu la Somalie (3-0) à l’aller, l’Eswatini s’est contenté d’un nul (2-2) pour se qualifier. Idem pour le Liberia qui a corrigé Djibouti (2-0) à l’aller pour venir faire un nul et vierge au retour. De son côté, le Soudan du Sud a obtenu le dernier billet sans battre Sao Tomé et Principe, mais en profitant de la règle du but à l’extérieur. Car ayant fait un de 1-1 à l’extérieur. Après cette étape, les regards sont fixés vers la CAF pour la date du tirage au sort des éliminatoires proprement dits.

Liste des 4 nations qualifiées pour les éliminatoires de la CAN 2025

Tchad

Eswatini

Liberia

Soudan du Sud