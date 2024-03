Emerse Faé va publier lundi 11 mars, la liste des Éléphants pour la trêve internationale.

Matchs amicaux : Emerse Faé va publier la liste des Eléphants le 11 mars

Après le sacre à la Coupe d’Afrique des Nations, les Éléphants vont renouer avec la sélection nationale. Pour la fenêtre FIFA du mois de mars, le sélectionneur national va dévoiler sa liste le lundi 11 mars 2024 au cours d’une conférence de presse au siège de la FIF à Treichville.

Pour cette liste, il n’y aura pas de grands changements par rapport à l’équipe qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023. Emerse Faé avait déjà exprimé son envie de poursuivre avec les vainqueurs de la 34e édition de la CAN.

Durant cette trêve, la Côte d’Ivoire va disputer deux matchs amicaux. Les champions d’Afrique en titre vont défier les Guépards du Bénin le 23 mars au stade Licorne-Amiens en France. Quatre jours plus tard, ils affronteront l’Uruguay au stade Bollaert-Delelis de Lens. Ces deux matchs amicaux permettront aux Éléphants de préparer les éliminatoires de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2026.