Dans le classement des pays africains les plus influents au monde, la Côte d’Ivoire est en chute. Le pays a perdu plusieurs places dans le rang mondial et au plan continental.

Quels sont les pays africains les plus influents au monde en 2024 ?

Selon un classement de Brand Finance, on a une idée sur les pays africains les plus influents au monde en 2024. A l’analyse des notes et des rangs, on constate que la Côte d’Ivoire n’a pas réalisé une très belle performance comparativement au précédent classement. La Côte d’Ivoire est classée 14è en Afrique et 108e au plan mondial. Elle a perdu 21 places.

Pendant ce temps, l’Egypte, l’Afrique du Sud et le Maroc conservent leur statut de leaders.

Egypte (39e mondial) Afrique du Sud (43e mondial) Maroc (50e mondial) Algérie (73e mondial) Tunisie (77e mondial) Nigeria (79e mondial) Ghana (85e mondial) Tanzanie (93e mondial) Sénégal 94e mondial Kenya (95e mondial) Maurice (97e mondial) Madagascar (103e mondial) Rwanda (104e mondial) Côte d’ivoire (108e mondial) Cameroun (110e mondial) Zambie (113e mondial) RDC (114e mondial) Ethiopie (115e mondial) Angola (116e mondial) République Centrafricaine (premier classement)

Aucun pays africain ne figure dans le top 10 mondial, même pas dans le top 30. Les Etats-Unis restent le pays le plus influent du monde.

Le classement est fourni par le cabinet Brand Finance, spécialisé dans l’évaluation des marques. L’indice « Soft Power » d’un pays se définit par sa capacité à influencer les choix et les comportements de divers acteurs à l’échelle internationale. L’enquête est menée avec un échantillon représentatif de plus de 100 000 personnes dans tous les pays qui sont pris en compte.