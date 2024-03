Annoncés il y a quelques jours au Burkina Faso, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, ont mis leur menace à exécution. Ils ont décidé de suspendre leur participation aux championnats de football organisés par la Fédération burkinabè de football – FBF et ceci, jusqu’à nouvel ordre.

Les championnats de Ligue 1 et 2 de football à nouveau aux arrêts au Burkina Faso

Le football est à nouveau en crise au Burkina Faso. Après avoir menacé de suspendre leur participation aux championnats de Ligue 1 et 2 le 22 février dernier, les clubs sont passés à la vitesse supérieure. Les présidents de clubs ont mis cette menace à exécution et ont suspendu effectivement leur participation aux différentes activités organisées par la Fédération Burkinabè de football – FBF. C’est à travers un communiqué que le porte-parole des clubs de première et deuxième division. Dans ce communiqué en date du 28 février 2024, ces derniers ont appelé les clubs de troisième division à suivre par solidarité.

Les fondateurs des clubs de Ligue 1 et Ligue n’ont pas manqué d’indiquer que de nouvelles sont en cours si le président de la FBF Lazare Banssé et son comité exécutif ne leur donnent pas satisfaction dans les brefs délais.

Pour rappel, le championnat 2023-2024 de football au Burkina Faso avait déjà connu une crise. Une situation qui a conduit à l’implication de hautes personnalités du gouvernement pour un dénouement heureux. C’est ainsi qu’il a été promis aux clubs un remboursement d’une somme de 140 millions de FCFA (pour tous les clubs), l’équivalent des 25% retenus sur la subvention 2022-2023. Toute chose qui a permis de mettre fin à la crise en fin d’année 2023 puis la reprise des championnats nationaux de première et deuxième division en début 2024.