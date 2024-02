Les contestations se multiplient contre le report de la présidentielle au Sénégal. Cette décision, prise par le président Macky Sall, suscite des grincement de dents à l’intérieur du pays, et même au-delà des frontières sénégalaises. Le Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social (GERDDES-Afrique) vient de rejoindre les organisations qui s’insurgent contre la décision.

Sénégal : GERDDES-Afrique accuse Macky Sall d’avoir fait un coup d’Etat institutionnel

Le report de l’élection présidentielle au Sénégal par Macky Sall est assimilé à un coup d’Etat institutionnel que dénonce avec rigueur l’ONG international GERDDES-Afrique. Dans un communiqué de presse diffusée ce mercredi 7 février 2024, l’ONG « déplore le report unilatéral » de l’élection qui devrait consacrer le choix du successeur de l’actuel président, Macky Sall.

GERDDES-Afrique appelle tous les défenseurs d’ « élections libres, inclusives et crédibles » à condamner l’acte de Macky Sall. « Le Sénégal doit rétablir son calendrier électoral initial », a conclu l’ONG.

Depuis l’annonce du report, la pression est montée dans le pays. Les opposants et plusieurs autres personnalités donnent de la voix pour faire reculer Macky Sall ; mais pour le moment, il tient. Malgré les réactions des organisations internationales, sous-régionales et de certaines puissances, Macky Sall poursuit le plan de prolongation de son mandat à la tête du pays.

Avec l’adoption de la proposition de loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, l’élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024 est reportée au 15 décembre 2024. Un report qui permet à Macky Sall de prolonger son mandat de quelques mois.