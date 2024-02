À l’occasion de la 16e édition de la Rentrée littéraire du Mali, le Réseau africain des manifestations littéraires (RAMALI) a été mis sur pied.

PUBLICITÉ

Littérature : L’Ivoirien Anges Félix N’dapkri désigné vice-président du RAMALI

La 16e édition de la Rentrée littéraire du Mali s’est tenue du 20 au 24 février 2024 à Bamako. En marge de cet événement a eu lieu l’assemblée générale constitutive du Réseau africain des manifestations littéraires (Ramali).

En effet, le RAMALI a pour objectif de mutualiser les efforts et de fédérer toutes les volontés et énergies vouées à l’essor du livre et de la littérature en Afrique. Et ce, à travers les manifestations littéraires événementielles autour de l’édition, du livre et de la lecture (salons, foires, festivals, marchés, journées, forums, etc.)

Le Réseau africain des manifestations littéraires est présidé par le Malien Ibrahima Aya. L’Ivoirien Ange Félix N’dapkri, promoteur du Salon International du livre d’Abidjan (SILA), a été désigné vice-président. La Marocaine Nadia Essalmi occupe le poste de secrétaire générale avec pour adjoint Morakabé Raks Seakhoa (Afrique du Sud).

Pour rappel, cette 16e édition de la Rentrée littéraire du Mali avait pour thème « l’Afrique du vivre-ensemble ».