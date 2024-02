Au Niger, une attaque meurtrière est survenue jeudi 22 février dernier dans la localité de Bassira. La position des Forces de défense et de sécurité – FDS dans cette zone, a été prise pour cible par des assaillants. Toute chose qui a causé des dégâts aussi bien matériels qu’humains.

4 gendarmes morts suite à une attaque terroriste à Bassira dans la région de Maradi au Niger

Quatre (04) gendarmes tués sur le champ d’honneur, deux (02) blessés dans le rang des compatriotes puis plusieurs morts au sein des assaillants. C’est le bilan de l’attaque terroriste qui s’est produite à Bassira, un village du département de Guidan-Roumdji, dans la région de Maradi au Niger. Selon les informations, c’est très tôt dans la matinée du jeudi 22 février dernier qu’un nombre important d’assaillants a fait irruption sur les soldats en poste dans la localité de Bassira.

Une fois en face des Forces de défense et de sécurité – FDS, les terroristes, la centaine environ, ont ouvert le feu. Mais la riposte a été automatique et avec l’arrivée de l’opération « Faraoutar Bushiya » venue en renforts, les FDS ont pu contenir les criminels en éliminant plusieurs dizaines parmi eux. Malheureusement, lors des échanges de tirs, quatre forces de sécurité ont trouvé la mort et deux autres personnes blessées dont un gendarme et une dame civile se trouvant sur les lieux a reçu une balle perdue. Ne pouvant plus supporter la domination des FDS, les assaillants ont dû faire demi-tour avec quelques corps de leurs compères, mais en abandonnant plusieurs motos.

Informée, une délégation, conduite par le gouverneur de la région de Maradi, s’est rendue sur les lieux de l’opération. Le Contrôleur général de Police, Issoufou Mahamane, et les responsables des FDS de la Zone de défense N°6, ont tenu à féliciter les éléments pour leur bravoure. Ils n’ont pas manqué de rassurer les populations que l’État veille au grain pour leur assurer une sécurité totale sur le territoire du Niger. Suite à cela, un digne hommage a été rendu aux soldats tombés sur le champ d’honneur avant de procéder à l’inhumation de ces derniers.