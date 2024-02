L’un des pionniers du Rap français, il était absence de la scène durant une longue bonne année. 7 ans après son absence, MC Solaar revient avec un single et un nouvel album qui sortira au mois de mars prochain.

MC Solaar renoue avec la scène 7 ans après

Le Hip-Hop français dans les années 1990 avait comme pionniers Pit Baccardi, Passi, Oxmo Puccino, Doc Gynéco, Akhenaton, Joey Starr, MC Solaar… Le dernier cité Claude Honoré M’Barali plus connu sous le nom d’artiste MC Solaar n’a pas baissé la garde pour autant. Le rappeur français aux cinq Victoires de la musique absent depuis 7 ans de l’univers du Rap made in France a annoncé son retour.

Après son dernier album sorti en 2017, MC Solaar avait pris des années sabbatiques. Ses fans ont longuement patienté. Cette année 2024, il revient de plus belle avec un nouvel album baptisé “Lueurs célestes”, dont la sortie est prévue pour le 15 mars prochain. Mais, son grand retour, l’une des plus belles plumes de la scène francophone a donné un avant-goût le vendredi 23 février à ses fans en dévoilant un nouveau single intitulé ‘’Ils dansent’’.

PUBLICITÉ

MC Solaar, dans une interview accordée au média français France inter, a indiqué les raisons de sa longue absence sur la scène. ‘’C’est le temps de la création puis certainement une erreur que j’ai dû faire. J’avais appris, quand j’étais jeune, qu’il y avait les années sabbatiques, c’est-à-dire, tous les 7 ans on se repose, et là je me suis dit, tous les 7 ans je vais travailler donc 2017-2024, et en plus ça tombe sur une année bissextile’’, explique-t-il.

Toutefois, il n’a pas chômé durant les 7 ans de son absence. Le rappeur a profité pour se faire plaisir en allant découvrir d’autres horizons. ‘’Je suis allé voir des endroits que je ne connaissais pas, des villes où je ne suis pas allé, des pays que ce soit en Allemagne ou en Côte d’Ivoire. J’ai regardé grandir les enfants. Je suis allé à des réunions avec la SCPE et différents syndicats, et puis à un moment donné, il y a eu l’envie de recréer après quelques années de confinement, et on a recréé un peu de joie’’, dit-il.