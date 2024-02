Booba a longtemps désiré se lancer dans le cinéma. Aujourd’hui, le rappeur a réussi à le faire. Il a coécri une serie originale dénommée ‘’Ourika’’, qui sera disponible fin mars prochain sur la plateforme Prime Video.

Booba se lance dans le cinéma

Le 7ème art passionne à tout point de vue le rappeur français le plus controversé de l’industrie musicale en France. En dehors des clashs qu’on lui connaît avec ses autres collègues et quelques animateurs ainsi que des influenceurs, Booba qui a longtemps caressé le désir de faire un film est à présent une réalité. Le Duc de Boulogne va débarquer bientôt sur la plateforme Prime Video avec une nouvelle série originale dénommée ‘’Ourika’’.

En effet, c’est une série dramatique de 7 épisodes de 52 minutes chacun, de Booba en collaboration avec Clément Godart. Le rappeur y joue son tout premier grand rôle d’acteur aux côtés de plusieurs autres. La trame de ce film se déroule en 2005, dans une cité de la banlieue parisienne en proie aux émeutes. Ici, la famille Jebli règne en maître sur le trafic de cannabis. Alors que les quartiers s’embrasent, un grand coup de filet des Stups fait exploser le clan. Driss, le plus jeune fils est contraint de reprendre l’affaire familiale alors qu’il se destinait à une carrière dans la finance.

Face à lui, William, un flic de quartier débutant et ambitieux, est déterminé à le faire tomber. Leur ascension parallèle fulgurante va bouleverser leur existence et celle de leur entourage. Déjà en 2021, B20 avait déclaré dans l’émission C à vous avoir « plus ou moins » planifié quatre saisons pour cette création de fiction. Le film sera présenté officiellement du 15 au 22 mars prochain au Festival Séries Mania 2024 en compétition française dans la ville de Lille.