Le PPA-CI a affiché son indignation à la suite du déguerpissement de Gesco. Son secrétaire général a donné de la voix lors d’une conférence de presse.

Déguerpissement de Gesco : Le PPA-CI accuse l’État

Tcheidé Jean Gervais n’est pas passé par quatre chemins pour dénoncer le déguerpissement de Gesco lancé par le District autonome d’Abidjan, à sa tête Ibrahim Cissé Bacongo. Le secrétaire général du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire a constaté que cette opération s’est menée « sans ménagement, apparemment sans préavis, sous le regard complice de l’Etat de Côte d’Ivoire par le gouverneur du District autonome d’Abidjan récemment nommé par le Président de la République ».

Laurent Gbagbo a dépêché une délégation du PPA-CI auprès des victimes du déguerpissement de Gesco afin de leur exprimer sa compassion et s’enquérir de l’ampleur des dégâts. « Ces démolitions ont gravement et lourdement impacté les populations, impitoyablement jetées à la rue et livrées aux intempéries, dans le dénuement total », a dénoncé Jean Gervais Tcheidé.

Par ailleurs, le secrétaire général du PPA-CI a marqué sa surprise face au caractère inhumain de ces opérations de démolitions. Il a aussi soutenu que son parti tient le gouvernement responsable de cette situation et de la détresse des populations. Le proche de Laurent Gbagbo a demandé que toutes les populations impactées soient immédiatement prises en charge, dédommagées et relogées.

L’opposant ivoirien a poursuivant en appelant le gouvernement à respecter le droit constitutionnel des enfants de Côte d’Ivoire à l’éducation et à formation par la réaffectation immédiate et gratuite des élèves et écoliers dont les établissements ont été détruits dans d’autres établissements proches.