Ibrahim Cissé Bacongo, ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, annonce que dans le cadre d’une opération de déguerpissement en prévision de la saison des pluies, plusieurs sites seront détruits.

District d’Abidjan : Cissé Bacongo annonce une vaste opération de déguerpissement

Alors que les habitants du quartier Gesco de Yopougon n’en reviennent pas après le passage des bulldozers, Ibrahim Cissé Bacongo annonce que 176 autres sites seront bientôt rasés. En effet, en prévision de la saison des pluies, le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan a engagé des opérations de déguerpissement sur l’ensemble du territoire du District.

L’ancien maire de Koumassi a tenu à souligner que ces zones visées par ces opérations de déguerpissement enregistrent régulièrement de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants à cause des inondations, des éboulements de terrains et des effondrements de bâtisses.

Par ailleurs, Cissé Bacongo a assuré que ces opérations de déguerpissement ont pour mission de sauver des vies humaines, de renforcer la sécurité des biens et des personnes, d’améliorer les conditions de vie et de travail des personnes et de préserver les infrastructures publiques en libérant les emprises du domaine public urbain.

Ce sont au total 176 sites qui sont concernés par cette opération de déguerpissement. La liste des zones visées peut être consultées via le lien https://abidjan.district.ci/fichiers/LISTES-DES-ZONES-A-RISQUES-Synthese.pdf.