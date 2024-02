Thiam Thiam, à la tête d’une forte délégation du PDCI-RDA, s’est rendu auprès des déguerpis de Gesco afin de leur apporter toute sa compassion.

Côte d’Ivoire : Une délégation du PDCI-RDA visite les déguerpis de Gesco

Le quartier Gesco de Yopougon a été rasé dans la nuit du lundi 19 février 2024. Des habitations et un établissement scolaire, notamment le Collège semi-privé Cha Hélène de Gesco ont été détruits par les bulldozers et les caterpillars. Plusieurs familles se retrouvent ainsi sans abri

Face à cette situation, Tidjane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, a conduit une délégation auprès des déguerpis de Gesco. Le chef de file du PDCI-RDA, qui avait à ses côtés Mme Yaa Nso, le Coordinateur Général de la Grande Cellule de Communication du parti, l’honorable Soumaïla Bredoumy, et l’honorable Yohou Dia Houphouet Augustin, député PDCI de la commune de Yopougon, leur a apporté son soutien et sa compassion.

PUBLICITÉ

Le dossier du déguerpissement de Gesco est une véritable pomme de discorde entre Ibrahim Cissé Bacongo, le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan et le maire de Yopougon, Adama Bictogo. D’un côté, le successeur de Robert Beugré Mambé est déterminé à donner une fière allure au quartier Gesco et de l’autre, le premier magistrat de Yopougon qui est farouchement opposé à l’entrée de bulldozers et de caterpillars dans sa commune.

Les deux hommes se sont rencontrés le jeudi 1er février 2024 pour tenter d’accorder les violons. Il semble que la rencontre a accouché d’une souris.